Арахамия рассказал, когда станут известны новые назначения в Кабмине

Арахамия анонсировал увольнения в Кабмине. Коллаж "Сегодня"

В начале октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.

Об этом сообщил в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" народный депутат, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Что известно

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"Детали и фамилии по кадровым изменениям в министерствах станут известны в начале октября, а сначала их обгворят на сборах в Трускавце", – заявил Давид Арахамия.

"Слуги народа" вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским 1-2 октября отправятся в Трускавец, где проведут мероприятие под названием "большая фракция".

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Ранее как сказал на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, отставок в Кабинете министров летом не будет, а осенью не исключены новые увольнения, под вопроом не менее трех министров.

Напомним, Владимир Зеленский уволил трех заместителей главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова, начальника одного департамента и главу СБУ в Черновицкой области.

Отметим, еще 23 июля в Офисе президента Украины опровергали слухи об увольнении генерала-майора Баранецкого.

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