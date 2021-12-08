Украина все еще на волоске. New York Times оценила переговоры Путина и Байдена

Американские СМИ увидели совсем другой подтекст / Фото: Коллаж: Сегодня

Американское издание New York Times опубликовало анализ итогов разговора Байдена и Путина. Журналист Майкл Кроули рассказал, как он видит ситуацию.

"О жесткости подхода Байдена – которую сейчас пытается продвигать Белый дом на фоне подозрений, что все заявления Вашингтона про российские войска около Украина – это игра с целью не допустить введение Конгрессом санкций против Северного потока – 2", – пишет он.

Также он отмечает, что видеоконференция лидеров не разрешила кризис на границах Украины, и ни Кремль, ни Белый дом не сообщили о существенном прогрессе.

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"Джейк Салливан, советник Белого дома по национальной безопасности, сказал после встречи, что Байден предложил Путину выбор между дипломатическим решением и серьезными экономическими и политическими последствиями, которые могут последовать за вторжением России в Украину, но он не сказал взял ли господин Путин на себя какие-либо обязательства", – написал журналист.

Кроули пока не может сделать вывод о том, удержат ли угрозы Байдена Россию от вторжения в Украину.

"Хотя Кремль заявил, что господин Байден согласился продолжить обсуждение требований господина Путина, официальные лица США отвергли анализ ситуации Путиным и заявили, что никогда не будут давать обещаний относительно возможного расширения НАТО", – пишет Кроули.

Говоря о "Северном потоке-2" он напомнил, что Виктория Нуланд, выступая в комитете сената по международным отношениям заявила о том, что "мы ожидаем, что трубопровод будет приостановлен" в случае, если Путин нападет на Украину.

Журналист считает, что Байден нуждается в союзниках и обращает внимание на то, что сразу после встречи Байден провел переговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании.

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Кроме того, New York Times отвергает вероятность личной неприязни между Байденом и Путиным. Это следует из начала конференции, в ходе которого лидеры стран обменялись дружескими приветствиями.

"Это была настоящая дискуссия, – добавил он, – это не были речи", – сказал репортерам после встречи советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Переговоры США и России

Президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин провели 7 декабря переговоры.

Было обсуждено состояние и перспективы двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки. Среди них — стратегическая стабильность, взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса, а также урегулирование региональных конфликтов.

Также обсуждались темы, которые имеют "решающее значение для национальной безопасности Америки".

Помимо военной активности России на границе с Украиной, будут лидеры говорили о вопросах кибербезопасности и двусторонних отношений.

Ультиматум ради деэскалации

Джозеф Байден пригрозил Владимиру Путину "серьезными экономическими санкциями" против РФ, если произойдет вторжение на территорию Украины.