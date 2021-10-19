А как же бойцы АТО? Министр по делам ветеранов оздоровилась за 55 тыс. грн из бюджета

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Фото: Facebook/Лапутина

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина получила за сентябрь 108,5 тысяч гривен заработной платы, в том числе материальную помощь на оздоровление – 55, 1 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе Министерства по делам ветеранов на запрос Українських Новин.

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Сумма средств, начисленная Лапутиной в сентябре, составила 108 468 гривен, из которых:

47 525 гривен – должностной оклад,

5 693 гривны – отпускные,

70 гривен – индексация дохода.

55 179 гривен – материальная помощь на оздоровление.

Фактическая сумма, полученная министром после удержания налогов и сборов, составила 87 317 гривен.

Что известно о Юлии Лапутиной

18 декабря 2020 года Верховная Рада назначила генерал-майора Службы безопасности Юлию Лапутину министром по делам ветеранов.

Службу в рядах Службы безопасности Украины начала в 1992 году в должности оперуполномоченной подразделения контрразведки. Позже попала старшим офицером в антитеррористический центр СБУ "Альфа". Во время службы участвовала в ряде сложных операций по подавлению сепаратистского путча в Крыму в 1994 году.

В течение 2010-2012 годов была заместителем начальника Центра спецопераций "А" СБУ.

В 2014 году была назначена заместителем начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности при СБУ.

25 марта 2020 года ей присвоено воинское звание генерал-майора, и она стала второй женщиной-генералом в истории независимой Украины.

Была членом Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины

Она принимала активное участие в освобождении Краматорска в начале войны на Донбассе.

Ранее мы сообщали, что в Украине прошли первые сборы ветеранов войны на Донбассе.

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Также напомним, ветераны получили "своего человека" в Офисе президента.