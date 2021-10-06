8 миллионов за "кладовку": главу Укрэксимбанка подловили на подозрительном договоре

Евгений Мецгер не поскупился на пиарщиков, а с журналистами все равно не очень получается. Коллаж "Сегодня"

На фоне скандала с нападением на журналистов в Укрэксимбанке вскрылся любопытный момент – оказывается, это финучреждение заказало себе пиарщиков почти за 8,5 миллиона гривен.

Соответствующую информацию мы узнали на сайте Prozorro.

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Стоит отметить, что на тендере банк отсеял такие фирма, как "МЕКС-АРЕНА" – ее услуги обходились в 4,9 млн грн в год, но она не выполнила всех требований тендера, а также отказался от услуг "АДВОРК ЮА", за которые компания хотела 7,3 млн грн. Эта компания даже фигурирует в уголовном производстве (уклонение от уплаты налогов).

Укрэксимбанк остановил свой выбор на фирме "ПІАР КОМОРА" (тоже фигурировала в уголовном производстве), которой заплатили 8,4 млн грн за пиар-услуги в течение года.

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В сети уже смеются с этой сделки на фоне скандала с журналистами, намекая на то, что даже пиарщики не научили топ-менеджеров банка общаться с журналистами, а фирму назвали "Пиар кладовка".

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С чего начался скандал в Укрэксимбанке