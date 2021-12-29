"50 тыс. грн отложено на праздники": как и за сколько депутаты готовятся отмечать Новый год 2022

Народные депутаты готовятся отмечать Новый год и Рождество / Коллаж "Сегодня"

Новый год — один из любимых праздников, и детей, и взрослых, и особенно — народных депутатов. Ведь мало кто в стране может похвастаться праздничными каникулами почти в месяц! Тем более, что в предпоследний пленарный день парламентарии сами себе продлили отпуск.

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Формально в перерыве между заседаниями они должны работать с избирателями. Но чем еще займутся народные избранники — в нашем материале.

Новый год в новой стране

Юрий Камельчук из фракции "Слуга народа" в разговоре с журналистом "Сегодня" рассказал, что на каникулах планирует побывать в нескольких локациях:

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"Классически само Рождество — это всегда с родителями. А на Новый год мы с женой едем, как правило, часть времени это где-то за границу, а потом Карпаты, лыжи, снег. Поскольку это будет за границей, поэтому не будет никаких застолий, крупных компаний друзей. Такие вещи происходят на Рождество, там классические блюда, а Новый год – это ужин в хорошем месте", – говорит нардеп.

Но назвать страну, в которой он услышит бой курантов, Камельчук отказался. А вот его коллега по фракции Сергей Швец не скрывает – 2022-й встретит в Беларуси:

"Спокойная, сельская встреча Нового года с родителями, с детьми, с родственниками, как это празднуют миллионы моих сограждан. Они будут праздновать это в Украине, я буду праздновать это в соседней стране. Но исключительно, как и все остальные. Исключительно в пределах своего заработка, который открыт".

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Главное, чтобы не дома

Депутат монобольшинства Александр Санченко посетит культурную столицу Украины:

"Поеду во Львов. Я киевлянин, потому какая-то такая новогодняя картинка у меня ассоциируется со Львовом. В этом году решил провести Новый год там. Два дня во Львове обойдутся, наверное, до десяти тысяч гривен: дорога, проживание, вечерние гуляния, отоспаться и домой", – подсчитал Санченко для "Сегодня".

У Михаила Бондаря из фракции "Европейская солидарность" сформировалась особая традиция:

"На Новый год у меня традиционная поездка с пластунами на передовую, к нашим побратимам и посестрам с Вифлеемским огнем и вкусностями, так что я буду на передовой. Семья уже привыкла к тому, что я еду туда. Я думаю, что примут за должное", – поделился депутат с нашим журналистом.

Навострили лыжи

Зимними видами спорта планирует заняться представитель "Батькивщины" Иван Крулько:

Люблю на лыжах кататься. Думаю, что сможем найти время в эти новогодние праздники, чтобы с семьей съездить. У меня две дочки катаются и я катаюсь. Поэтому у нас планируется такие зимние каникулы.

На праздничный стол семья Крулько закладывает бюджет в 5 тысяч гривен. Но, говорит нардеп, впереди еще и Рождество, а это дополнительные расходы.

В красном халате и с бородой

Илья Кива из "Оппозиционной платформы – За жизнь" признался, сколько будет стоить его новогодний стол. Пока он самый дорогой среди нардепов.

"Оденусь Дедом Морозом, приду к детям и буду их веселить, дарить подарки, шутить и наслаждаться их весельем. У меня на новогодние праздники отложено 50 тысяч гривен".

В теплом семейном кругу

"Слуга народа" Алексей Мовчан делится рецептом фирменного новогоднего блюда, которым он будет лакомится вместе с родными.

"Будем праздновать дома, там кто что приготовит или принесет. Это не дорого, может, 2-3 тысяч гривен. Зависит от того, сколько людей будет. У меня отец запекает очень крутую гусыню или утку и это ключевое новогоднее блюдо. Надо обязательно, чтобы было много чеснока. Может, кто-то сделает оливье. Чего-то такого необычного у нас нет, стандартный стол, как у всех".

Скромное домашнее застолье

Депутат "Евросолидарности" Владимир Вятрович Новый год отмечает символически. Другое дело – Рождество.

"Возможно, соберемся с друзьями и будем праздновать где-нибудь в Киеве или под Киевом. Есть традиции, которые стараемся придерживаться и передавать своим потомкам. Это касается Рождества. Очевидно, что поедем на родину и будем праздновать Рождество по украинским традициям, с колядками, с 12 блюдами, все как должно быть. Я не предусматриваю каких-либо больших затрат, кроме закупки продуктов и бензина. Вино сухое красное или белое, какие-то сырные нарезки как закуски и какие-то сладости – этого будет совершенно достаточно", – рассказал политик нашему изданию.

Ярослав Железняк из фракции "Голос" собирается ограничится скромным столом – даже без оливье и водки. Такой же скромный подарок вручит и родным.

"Не много потрачу, я могу маме около тысячи гривен, но это будет подарок, который она хотела. Это же не о деньгах, это о внимании и определенной любви", – говорит Железняк.

Таким же непрехотливым оказался и Сергей Шахов из группы "Довира". На праздничный стол поставит слегка нетипичные блюда.