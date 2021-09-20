100 тыс. долларов за "голову" Разумкова? Спикер Рады обратился к правоохранителям

Разумков (в кресле справа) высказывает претензии депутатам / Фото: Getty Images

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратился к правоохранительным органам с просьбой проверить информацию, что якобы за его отставку собирают голоса в парламенте и предлагают за это депутатам по 100 тысяч долларов. Об этом он сегодня заявил во время Согласительного совета с лидерами фракций и групп.

Он призвал депутатов прекращать разгонять истории, кто и на каких олигархов работает и намерен окончательно разобраться, откуда у слухов "растут ноги" о его отставке.

"Есть какие-то разговоры, что кто-то кому-то предлагает 50-70-100 тысяч за голос за некоторые отставки, я не совсем понимаю, в каких кабинетах это происходит, кто ведет такие переговоры, но это точно негативно влияет на деятельность и имидж Верховной Рады. На фоне всего прочего, что иногда происходит с нашими коллегами, такая информация точно нам с вами не прибавляет. Я хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они взяли эту информацию, обработали и, надеюсь, опровергли. Я еще обращусь официально, но прошу и это считать депутатским обращением", – сказал Разумков.

Откуда взялись слухи про 100 тыс. долларов за голоса депутатов

Сначала разгорелся скандал между "слугами народа" и главой парламента из-за законопроекта об олигархах. Фракция (единственные в парламенте) обращалась к Разумкову с просьбой не передавать Венецианской комиссии документ, но он это сделал в разрез с позицией "СН", после чего нарвался на жесткую критику "слуг".

Сайт Страна со ссылкой на источник, близкий к Банковой, писал, что якобы глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был назначен ответственным за сбор голосов за отставку Разумкова и якобы даже выделили под это дело бюджет.

По словам источника "Страны", Арахамия якобы предлагает рядовым депутатам по 50 тысяч долларов в конвертах, а главам комитетов за агитацию за отставку спикера премию в 100 тысяч долларов.

Отметим, что ранее Давид Арахамия наотрез исключал вариант отставки Разумкова. Это было еще до событий с олигархическим законом. В то же время он напомнил, что Разумков получил это кресло благодаря фракции "Слуга народа" и если будут какие-то недоразумения, то спикера будут менять.

Также депутаты прокомментировали слухи об отставке Разумкова. Еще несколько дней назад они не видели причин увольнять спикера.