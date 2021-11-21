Журналист рассказал, что делали Зеленский и Ермак в госдаче на Прикарпатье

Президент проигнорировал отчет перед украинцами

Глава государства находится в президентской резиденции "Синегора" в Карпатах / Фото: Коллаж: Сегодня

С момента, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, прошла ровно половина срока, но глава государства решил не отчитываться перед украинцами о пройденном пути, а уехал на юбилей главы ОП. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Ровно два года и шесть месяцев назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский занял высший пост в государстве. Однако президент не записал видео об этом событии с каким-то рассказом о пройденном пути, не выступил с отчетом. Верховный главнокомандующий не прокомментировал выступление экс-начальника ГУР Минобороны Василия Бурбы", – написал он.

По словам Бутусова, свой "политический экватор" Зеленский проводит, по данным наших источников, в президентской резиденции "Синьогора" в Ивано-Франковской области, где в кругу друзей скромно отмечает свой день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак.

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"День рождения Ермака – 21 ноября, Ермаку исполнится 50 лет, у него тоже экватор. Надеюсь, они вовремя вылетят в Киев, ведь в воскресенье День Достоинства и Свободы", – резюмировал он.

Ранее глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщал, что Зеленский в первый день зимы выступит с обращением к украинцам.

"Говорят, что в первый день зимы (1 декабря) все народные депутаты и зрители трансляции Рады смогут насладиться ежегодным обращением Владимира Зеленского к согражданам. Как там было у классика, "winter is coming?" – говорится в сообщении.

Что обещал Зеленский украинцам

Узаконить народовластие – чтобы каждый украинец мог принимать участие в политической жизни страны, главным образом – через референдум.

Узаконить импичмент и снять неприкосновенность с президента, нардепов, судей, а также ввести возможность отзыва парламентариев.

Завершить войну на Донбассе – еще один пункт обещаний Зеленского, чья программа также декларировала возвращение пленных украинцев и временно оккупированных территорий.

Посадить коррупционеров, защищать украинский язык, внедрить медицинское страхование, заботиться о росте экономики и сделать "зеркальные дороги".

Еще среди обещаний нового гаранта – "работать по совести" и занимать пост президента не дольше одного срока.

Зеленский и Ермак

Президента Украины Владимира Зеленского вместе с главой Офиса президента Андреем Ермаком заметили вечером 16 ноября в одном из киевских пабов во время просмотра футбольного матча отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Зеленский в эфире телеканала "1+1" рассказал, что когда он покинет свою должность, глава его Офиса Андрей Ермак тоже уйдет с политической арены.