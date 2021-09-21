Жизнь агента ФСБ Литвиненко оценили в 100 тысяч евро – решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека завершил рассмотрение иска к России за отравление Александра Литвиненко

Смертельную дозу полония Александр Литвиненко получил в 2006 году / Коллаж "Сегодня"

Россия несет ответственность за смерть в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ, перешедшего в оппозицию и получившего подданство Великобритании Александра Литвиненко. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил, что российское государство должно выплатить его вдове Марине Литвиненко 100 тысяч евро в качестве компенсации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Суд пришел к выводу, что РФ была ответственна за убийство Александра Литвиненко в Великобритании. Суд постановил, что российские власти не провели эффективное внутреннее расследование, которое способно привести к установлению фактов, выявлению и наказанию виновных в убийстве", – следует из пресс-релиза суда, распространенного во вторник.

При этом указывается, что Москва отказалась предоставить суду документы внутреннего расследования, проведенного в России. Также она не смогла опровергнуть версию европейских следователей о причастности государства к делу.

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Дело Литвиненко