Железный занавес не сработает. Украина ответила РФ насчет пунктов связи с президентом

В России не оценили идею украинского правительства создать пункты связи с президентом на КПВВ с Крымом и Донбассом

Россия назвала провокацией будущие центры связи на КПВВ с Крымом. Фото: коллаж "Сегодня"

Спикер МИД России Мария Захарова назвала "провокацией" план Украины создать на линии разграничения с ОРДЛО и временно оккупированным Крымом центры связи с президентом.

Об этом она заявила в Telegram.

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"Вместо того чтобы вернуть удерживаемые у жителей Донбасса социальные выплаты, разблокировать жизненно важную инфраструктуру, украинские силовики снова заготовили провокацию", — написала Захарова.

Она также назвала решение СНБО Украины об открытии таких пунктов "очередным цирковым номером".

По ее словам, жители Крыма "все сказали, что хотели". При этом она добавила, что официальный Киев "не хочет этого слушать и делают все, чтобы помешать жителям полуострова говорить о своей позиции".

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Реакция МИД Украины

Как заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК Украина, Россия не сможет помешать жителям оккупированного Донбасса и Крыма общаться с украинской властью, и "политика железного занавеса не сработает". По его словам, приоритетом президента Владимира Зеленского является предоставление государственных услуг украинцам по обе стороны линии разграничения, а также укрепление их связи с остальной Украиной.

"Но Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров "нормандского формата": обеспечивать базовые потребности населения на подконтрольных ей территориях, включая адекватную защиту от COVID-19, разблокировать работу КПВВ, прекратить саботаж деятельности Трехсторонней контактной группы, гарантировать безопасный и надежный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей оккупированной территории", – добавил Николенко.

Решение СНБО

О планах Украины открыть пункты связи 22 октября сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Он уточнил, что на этих пунктах жители временно оккупированного Крыма и ОРДЛО смогут общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, с Кабинетом министров и с другими органами центральной и местной власти.

По его словам, пункты связи откроют в ближайшее время, Минцифры было поручено в течение двух недель разработать техническое задание. На следующем заседании СНБО рассмотрит предложенные решения.

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