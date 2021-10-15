Даже Зеленский приехал посмотреть: как выглядит первое "Новое село" в Украине (фото)

Глава государства подчеркнул, что этот проект даст местным жителям возможность получать около ста различных услуг

Проект в Шульгинке начали в июне 2021. Фото: коллаж "Сегодня"

Во время рабочей поездки в Луганскую область президент Владимир Зеленский ознакомился с реализацией пилотного проекта "Новое село" в Шульгинськой территориальной общине.

Об этом говорится на сайте президента.

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Что известно

Проект в Шульгинке начали в июне 2021, а осенью проект уже был запущен.

Он включает Центр предоставления административных услуг, где можно получить почти сто админуслуг, отделение "Новой почты", аптечный пункт, отделение полиции, магазин продовольственных товаров, сквер и детские площадки.

В Шульгинке также заработал первый в Украине Центр культурных услуг для общины, созданный на замену старому сельскому клубу. На базе этого Центра работают новейшая библиотека, зоны для тренингов и семинаров, зона с IT- и робототехникой, внутренний и внешний кинотеатры.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

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Зеленский заявил, что сегодня началась реализация большой и важной реформы для Украины.

"Год назад мы проехали по Украине, увидели, в каком состоянии наши села, поселки и чего там нет. Проще сказать, что там есть – и это можно пересчитать по пальцам. Но для жизни, для реализации своих стремлений и для того, чтобы правильно проводить время и чувствовать себя в селе так же, как и в столице или любом городе нашей страны, – нет ничего. Поэтому перед вами пилот – начало реализации реформы украинского села", – отметил Владимир Зеленский.

Фото: president.gov.ua

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Фото: president.gov.ua

Что известно о проекте "Новое село"

В целом, запланирована реализация таких проектов в 11 сельских общинах Луганской области, 21 общине Донецкой области, 38 – на Херсонщине, то есть в общинах, расположенных вдоль линии соприкосновения на Донбассе и на админгранице с временно оккупированным Крымом, а в дальнейшем – и по всей Украине. Предусматривается создать около 1060 таких центров во всех сельских и поселковых общинах.

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