Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности. Путин отказался

Конференция пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof

В конференции примут участие около 35 глав государств и правительств. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мюнхенской конференции по безопасности примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а также еще около 35 глав государств и правительств.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

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Кто приедет

Также отмечается, что организаторы рассчитывают на участие вице-президента США Камалы Харрис, приезд которой еще формально не подтвержден. При этом из США прилетят госсекретарь Энтони Блинкен и 30 членов Конгресса.

В конференции предполагается участие, в частности, главы МИД Германии Анналены Бербок и министра обороны Кристины Ламбрехт. Кроме этого, организаторы ожидают на прибытие президента Украины Владимира Зеленского, генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

При этом от Китая в конференции будет участвовать министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Также обсуждается приезд президента Франции Эмманюэля Макрона.

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Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: securityconference.de.

Отказ Путина

В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин отказался приезжать в Мюнхен. При этом председатель конференции Вольфганг Ишингер отметил, что не исключает выступления президента РФ в режиме видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", – сказал он.

Что такое Мюнхенская конференция по безопасности?

Мюнхенская конференция по безопасности – это ежегодная конференция, проводимая в Мюнхене (Германия) с 1962 года. До 1993 года именовалась Конференцией по военным вопросам и проводилась под эгидой Христианско-социального союза, с 1998 года финансируется правительством Германии.

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В этом году конференция пройдет 18-20 февраля в отеле Bayerischer Hof в Мюнхене при соблюдении противоэпидемических мер. Вместо обычного числа участников, превышающего 2000 человек, в настоящий момент разрешено не более 600.

Напомним, немецкое издание Bild опубликовало недавно информацию о том, что Владимир Путин хочет осуществить государственный переворот в Украине, взять под контроль крупные города, создать "народную раду" и присоединить Украину к союзному государству РФ и Беларуси. При этом ФСБ уже "готовит пророссийские группы для развертывания в Украине".

РФ разместила примерно 115-тысячную армию вблизи границ с Украиной. Недавно появились новые спутниковые снимки российской техники недалеко от границ Украины и на территории оккупированного Крыма.

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