Зеленского погубит Сатурн. Астролог опроверг гадание мольфарки – новый прогноз

На одном из украинских телеканалов гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предсказала уход Владимира Зеленского со своего поста раньше окончания президентского срока. Однако мольфарка не раскрыла секрет, когда именно это может произойти и что подтолкнет к такому решению. Известный астролог Влад Росс в комментарии "Сегодня", рассказал, что именно может погубить президента Зеленского.
Такое расположение планет
"Его могут скинуть, устроить переворот, Майдан какой-то. У Зеленского проблема большая – пока он не уберет Ермака, его могут скинуть. Опасность переворота и то, что он может лишиться власти, может совершить фатальную ошибку – в марте-апреле 2022 года. Может все начаться еще с февраля. Т.е. – февраль-март-апрель. В этот период у него Сатурн входит в дом власти. А Сатурн – это планета ниспровержения, падения", – отметил "Сегодня" Влад Росс.
Вариант остаться у власти есть, но для этого нужно уволить главу Офиса президента Андрея Ермака.
"У Зеленского больше шансов удержаться, но при условии, что он не совершит ошибку – оставит Ермака, который обречен. Ермак встретил свой юбилей в период затмения. Считается, что если человек встретил свой день рождения в затмение, а он встретил его в орбите затмения, которое произошло 19 ноября, то такой человек фактически обречен, даже находясь у власти. То есть в течение полугода у него произойдет такая ситуация, что хочет он или не хочет, он будет свергнут. Поэтому если Зеленский будет держаться за Ермака, то и его могут свергнуть", – объяснил связь между происходящим на Банковой и на небе Влад Росс.
По мнению Росса, с точки зрения расположения звезд, самое реальное время свержения: конец февраля – начало марта.
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Ранние прогнозы
В 2016 году Росс относительно ситуации на Донбассе сказал: "Предпосылки к перемирию были осенью 2016 года. Но в отличие от года Обезьяны, следующий год Петуха – более воинственный. Петух – это символ войны. Как только в правление вступит Петух – ситуация может обостриться. Соответственно интенсивность боев на Донбассе, особенно в первой половине года, может существенно повыситься".
Сбылись выводы Росса относительно предоставления Украине безвиза: "Ближе к майским праздникам или летом украинцам нужно готовиться к тому, что они не будут платить 35 евро за визу в Евросоюз". Напомним, в начале 2017 года Украина получила безвиз.
О потрясениях в 2018 году, когда Порошенко объявил военное положение, Росс говорил: "Потрясения могут проявиться особенно осенью 2018-го – в это время начнется противостояние белого и черного месяцев. Будет крайне нестабильная ситуация в целом".
Вокруг Ермака
- Вечером 1 декабря в Киеве прошли сразу две акции протеста против президента Украины Владимира Зеленского и главы ОП Андрея Ермака. Они закончились мирно, однако с выдвижением ряда требований, ни одно из которых пока не выполнено.
- Будет ли продолжение "уличной политики", выяснял портал "Сегодня".
- Одновременно в стране обсуждают тему провала спецоперации по доставке в Украину группы наемников ЧВК "Вагнер". На телеканалах выступают уволенные разведчики, которые уверены, что провал произошел по вине Офиса президента.
- Отдельно разворачивается скандал с празднованием Ермаком своего 50-летия в государственной резиденции в поселке Гута Ивано-Франковской области. Согласно расследованию "Украинской правды", для перевозки гостей были задействованы вертолеты ГСЧС.