Зеленский ждет тайный звонок от Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джозеф Байден 27 января проведут телефонный разговор.

Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщает УНИАН.

Реклама

"Да, разговор состоится", – отметил собеседник издания.

Байден поговорит с Зеленским после ответа на ультиматум РФ

Конфликт между Украиной и Россией начал обостряться в преддверии переговоров Кремля с США по гарантиям безопасности. Россия стянула к границе с Украиной стотысячную армию.

12 января состоялись переговоры в рамках Совета Россия – НАТО, на которых обсуждались требования Москвы – отказаться от расширения Альянса и ни в коем случае не принимать туда Украину. Также Кремль требовал дать гарантии, что Запад не будет размещать вооружение и военные базы вблизи России. 10 января состоялись такие же переговоры между США и РФ.

Реклама

Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут. При этом хозяин Кремля предупредил, что в случае продолжения "явно агрессивной линии западных коллег" Москва будет принимать "адекватные ответные военно-технические меры".

26 января посол США в России Джон Салливан передал в МИД РФ письменный ответ Вашингтона на российские предложения о гарантиях безопасности.

Кроме того, НАТО передало России свой письменный ответ на ультиматум Путина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что союзники обозначили три главные позиции, по которым готовы достигать прогресса.

Реклама

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ответ США на предложения РФ содержит "позитивные моменты", по которым возможна совместная работа. Он отметил, что США и РФ могут сотрудничать по ударным ракетным системам, прозрачности учений, контролю над вооружениями. Госсекретарь добавил, что ответы США на предложения России были скоординированы с западными союзниками и Украиной.

В свою очередь, спикер МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что Россия не собирается вторгаться в Украину.