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Зеленский "загнал Байдена в угол" на королевском приеме – СМИ

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
2 ноября, 20:14
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Встреча двух президентов была не запланирована
Зеленский пообщался с Байденом о вопросах Украины
Зеленский пообщался с Байденом о вопросах Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский смог неформально пообщаться несколько минут с президентом Джо Байденом на королевском приеме в Глазго, Шотландия, чтобы обсудить конфликт на востоке Украины. Об этом пишет издание Daily Mail Online.

Их встреча не значилась в публичном расписании Байдена, и официальные лица не опубликовали изложение того, что обсуждалось. Издание предполагает, что украинскому лидеру удалось "загнать в угол" президента США во время мероприятия в художественной галерее Глазго, чтобы обсудить некоторые важные вопросы.

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Ранее мы писали о том, что президент Украины в своем Twitter опубликовал совместную фотографию.

Накануне Зеленский встретился с Ангелой Меркель, покидающей пост канцлера Германии. Во время разговора в кулуарах обсуждалась текущая ситуация безопасности на Донбассе и переговоры по установлению мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений двух государств.

Напомним, что конференция ООН по изменению климата COP26 в Великобритании, в которой принимают участие десятки мировых лидеров, открылась 1 ноября. Кроме президентов Украины и США, участие в конференции принимают также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также представители британской королевской семьи: принц Уильям и Кейт Миддлтон, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла.

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Также мы писали о том, что 22-23 апреля прошел инициированный Соединенными Штатами саммит по вопросам климата. На мероприятие президент США Джо Байден пригласил глав 40 государств, в том числе и российского лидера Владимира Путина, а вот о Владимире Зеленском забыл.

Цель встречи

Основная цель встречи в Глазго – подведение первых итогов выполнения Парижского соглашения по климату, подписанного в 2015 году.

  • снижение выбросов парниковых газов;
  • наращивание производства возобновляемой энергии;
  • удержание повышения глобальных температур;
  • выделение средств бедным странам на борьбу с изменениями климата.

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