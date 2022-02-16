Зеленский уже согласен! Эрдоган готовит Путину предложение

Президент Турции прокомментировал кризис в отношениях Украины и России

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонную беседу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы узнать его позицию в вопросе проведения трехсторонней встречи с участием президентов Турции, РФ и Украины.

Об этом он сказал журналистам, сообщает aa.com.

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Зеленский не против

"Если Путин поддержит предложение, то встреча может состояться в Стамбуле или Анкаре", – сказал Эрдоган.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею проведения трехсторонней встречи.

Фото: Murat Cetinmuhurdar/PPO/Handout via REUTERS

Эрдоган также отметил, что кризис в отношениях Украины и России должен быть решен "мирными и дипломатическими путями", а Турция готова внести "посильный вклад в этом направлении".

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"Мы тесно сотрудничаем и поддерживаем диалог как с Владимиром Зеленским, так и с Владимиром Путиным. Считаю эти контакты важной возможностью для снижения напряженности. Война не принесет пользы региону", – сказал он.

Предложение Эрдогана

20 января 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил организовать у себя в стране встречу президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина с глазу на глаз. Он считает, что такая встреча – это главная надежда на то, чтобы убрать "атмосферу войны".

27 января Эрдоган заявил, что Турция выполнит свои обязательства в рамках НАТО в случае вторжения России в Украину. При этом турецкий лидер не уточнил, на какие шаги готова страна и о каких обязательствах как члена Альянса идет речь.

Напомним, Эрдоган во время визита в Киев предложил новый формат переговоров Украины и России. По его словам, Турция готова стать переговорной площадкой для конфликтующих сторон.

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