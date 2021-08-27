Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии Украины / Фото: Коллаж: Сегодня
Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", разработанной впервые за 30 лет независимости страны.
Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.
Утвержденный ранее СНБО документ предусматривает в частности:
- противодействие агрессивной политике России,
- курс на членство в ЕС и НАТО,
- защиту прав и интересов украинцев за рубежом
- продвижение положительного имиджа Украины в мире.и многое другое.
Всего стратегия содержит 254 пункта. Она вступает силу со дня ее опубликования.