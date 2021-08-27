Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Зеленский подписал указ о новой стратегии Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 июля 2021 года "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины", разработанной впервые за 30 лет независимости страны.

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Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Утвержденный ранее СНБО документ предусматривает в частности:

противодействие агрессивной политике России,

курс на членство в ЕС и НАТО,

защиту прав и интересов украинцев за рубежом

продвижение положительного имиджа Украины в мире.и многое другое.

Всего стратегия содержит 254 пункта. Она вступает силу со дня ее опубликования.