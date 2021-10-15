Зеленский сменил состав СНБО

В новом составе Совет соберется в Киеве в 16.00

Заседание обновленного Совета ожидается вечером / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский немного изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за сутки до ожидаемого очередного заседания.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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Замена

Согласно новому указу №542/2021 президента, из состава СНБО выведен народный депутат Дмитрий Разумков, который неделей ранее лишился поста спикера Верховной Рады.

Его место занял новый председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседания СНБО Украины. Об этом сообщалось на странице СНБО в Фейсбуке.

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Отставка Разумкова