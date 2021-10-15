Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский немного изменил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) за сутки до ожидаемого очередного заседания.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Замена
Согласно новому указу №542/2021 президента, из состава СНБО выведен народный депутат Дмитрий Разумков, который неделей ранее лишился поста спикера Верховной Рады.
Его место занял новый председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 15 октября 2021 года в 16.00 в Киеве заседания СНБО Украины. Об этом сообщалось на странице СНБО в Фейсбуке.
Отставка Разумкова
- 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы приблизительно с 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности.
- "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту, с соблюдением всех процедур, – его отставка на этой неделе казалась очень маловероятной, но для "слуг" нет ничего невозможного. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
- Спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
- Депутаты назначили Гетманцева временно вести заседание, поскольку ни Разумков, ни его заместитель Стефанчук не могли этого делать из-за конфликта интересов.
- В итоге Рада 284 голосами уволила Разумкова с должности.