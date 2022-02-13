Зеленский сегодня переговорит с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время проведет разговор с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров.
Стороны обсудят ситуацию с безопасностью и текущие дипломатические усилия по деэскалации.
Переговоры по Украине
Ранее президент США Джо Байден решил срочно провести телефонный звонок с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом рассказал советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
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Также Байден провел телефонный разговор с европейскими лидерами в пятницу, 11 февраля. В беседе принимали участие премьер Канады, лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши, Румынии, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Байден грозил России быстрыми и серьезными последствиями в случае ее вторжения в Украину.
"Если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты нанесут быстрые и серьезные последствия России вместе с нашими союзниками и партнерами", – говорится в заявлении Белого дома.
Также в США подготовили список представителей российской элиты, близких к президенту России Владимиру Путину, к которым будут применены экономические санкции.
Угроза вторжения РФ
- В 2021 году РФ сосредоточила войска на границах Украины. Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года.
- 3 февраля издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения", а также воспользоваться возмущением по поводу данного видео, чтобы оправдать свое вторжение. Другой вариант событий – чтобы главари боевиков на Донбассе "призвали Москву вмешаться".
- Также американские СМИ описали самый ужасный вариант вторжения Путина. Так, полномасштабное вторжение может повлечь за собой гибель от 25 000 до 50 000 мирных жителей, от 5000 до 25 000 военнослужащих Украины, а также от 3000 до 10 000 военнослужащих России.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового вторжения России в Украину повышается.