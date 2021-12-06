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Зеленский приехал в окопы на передовой – фото с Донбасса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
6 декабря, 17:05
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Президента ознакомили с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС
Президент посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"
Президент посетил передовые позиции украинских военных на Донбассе. Фото: коллаж "Сегодня"

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский побывал в зоне проведения Операции объединенных сил, пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Также Зеленский вручил пятерым военнослужащим государственные награды.

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Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал он.

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Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Глава государства обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

"Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

День Вооруженных сил Украины: история и значение

Почему дата праздника назначена на 6 декабря? Именно в этот день в 1991 году после обретения Украиной независимости правительство приняло закон "О Вооруженных силах Украины". А спустя два года, в 1993 году, эта дата появилась в официальном календаре украинских праздников.

Праздник организован и посвящен всем военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Согласно Конституции Украины, на армию возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

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Анна Ткаченко

ведущий редактор раздела "Власть"

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6 декабря 1991. Верховная Рада утвердила текст военной присяги, которую теперь зачитывают все новобранцы, вступившие на военную службу в Украине.

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