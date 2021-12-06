Зеленский приехал в окопы на передовой – фото с Донбасса

В День Вооруженных сил Украины президент Владимир Зеленский побывал в зоне проведения Операции объединенных сил, пообщался с военнослужащими и вручил им ценные подарки.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Также Зеленский вручил пятерым военнослужащим государственные награды.
"Имею честь сегодня быть вместе с вами. Благодарю вас за то, что защищаете суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказал он.
Глава государства обратился к защитникам Украины с пожеланием беречь себя, чтобы впоследствии иметь возможность рассказать о героизме украинской армии потомкам.
"Убежден, что с такими людьми, как вы, мы обязательно победим", – подчеркнул президент.
Кроме того, Владимир Зеленский ознакомился с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС и осмотрел командный пункт одной из бригад ВСУ.
День Вооруженных сил Украины: история и значение
Почему дата праздника назначена на 6 декабря? Именно в этот день в 1991 году после обретения Украиной независимости правительство приняло закон "О Вооруженных силах Украины". А спустя два года, в 1993 году, эта дата появилась в официальном календаре украинских праздников.
Праздник организован и посвящен всем военнослужащим, которые служат или ранее служили в украинской армии. Согласно Конституции Украины, на армию возлагаются задачи по обороне страны, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.
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