Зеленский срочно позвал Байдена в Украину — CNN

В США говорят, что поездка американского президента маловероятна

Владимир Зеленский, Джо Байден / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с президентом США Джо Байденом, который состоялся 13 февраля, предложил ему как можно скорее приехать в Украину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Источник сообщил, что Зеленский использовал воскресный звонок, чтобы предложить то, что чиновник назвал "конкретными идеями по уменьшению российской угрозы Украине". Они включали в себя новые призывы к Вашингтону оказать большую военную поддержку Украине, включая предоставление более современного оружия.

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По словам чиновника, Зеленский также подчеркнул необходимость значительного финансового пакета для Украины. Украинский лидер отметил, что мощная экономическая поддержка "покажет Путину, что Запад поддерживает Украину и что влияние путинской эскалации не принесет никаких результатов".

Зеленский попросил Байдена как можно скорее посетить Украину, но положительного ответа от Байдена не последовало. Официальные лица США говорят, что поездка Байдена в Украину крайне маловероятна.

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