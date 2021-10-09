Зеленский потребовал закончить с выбором главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Заявление президента появилось через несколько часов после недовольства США

Владимир Зеленский считает, что комиссия должна собраться и сделать свою работу/Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от конкурсной комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) определить, наконец, победителя конкурса.

Соответствующее заявление появилось на сайте Офиса президента Украины через несколько часов после того, как свое недовольство затянувшимся процессом выразило посольство США.

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"Нет и не может быть никакого адекватного объяснения того, что конкурс для избрания нового руководителя САП задерживается. Все члены конкурсной комиссии должны выполнить свою работу и избрать нового руководителя САП, как это и должно быть в соответствии с лучшими международными практиками", – говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства акцентировал внимание на том, что для деятельности конкурсной комиссии созданы все условия. Подготовительная работа была проведена своевременно и содержательно, и остался лишь финальный этап.

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"Остались фактически финальные этапы конкурса. Никто не имеет права ставить под угрозу стабильность работы антикоррупционной инфраструктуры и выполнения международных обязательств Украины", – подчеркнул Зеленский.

Заявление посольства

Западные дипмиссии выразили свое недовольство задержкой в избрании руководителя САП, процесс избрания которого длится уже более чем год. Об этом говорится в заявлении, размещенном в соцсетях на страницах американской дипмиссии в Украине.

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"ЕС и США очень разочарованы непонятными и неоправданными задержками в избрании главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры – решающего органа по борьбе с коррупцией на высоком уровне. Мы призываем отборочную комиссию восстановить работу без дальнейших задержек. Остановка процесса отбора подрывает работу антикоррупционных органов, созданных Украиной и ее международными партнерами", – говорится в заявлении посольства США в Украине.

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