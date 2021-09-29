Зеленский почтил память жертв трагедии Бабьего Яра

Будущие поколения должны знать правду о преступлениях нацизма для того, чтобы подобные трагедии в истории человечества больше никогда не повторились, заявил президент Украины Владимир Зеленский в 80-ю годовщину трагедии Бабьего Яра.
"Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, – наш долг перед будущими поколениями. Достойное почтение памяти всех погибших – наш долг перед прошлыми поколениями. И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр с территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах", – написал президент в Telegram.
Президент отметил, что сегодня, 29 сентября, во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный трагедии.
"Трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Ни в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова. Вечная память всем жертвам Бабьего Яра! Вечная память всем жертвам Холокоста! Вечная память всем жертвам Второй мировой войны!" – заявил Зеленский.
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Что известно о трагедии
- Только за два дня — 29 и 30 сентября 1941-го года — в урочище Бабий Яр в Киеве расстреляли почти 34 тысяч евреев.
- Первый расстрел произошёл 27 сентября 1941 года, когда было расстреляно 752 пациента психиатрической больницы им. Ивана Павлова, которая размещалась непосредственно возле Бабьего Яра. Точное место расстрела неизвестно.
- Предпосылкой к проведению акции была откровенная ложь об участии евреев в минировании и взрывах 24 сентября 1941 на Крещатике, в результате которых погибли многие солдат и офицеров вермахта.
- 27-28 сентября на стенах домов, заборах и столбах появились объявления с текстом на украинском, русском и немецком языках: "Все евреи города Киева и его окрестностей должны явиться в понедельник 29 сентября 1941 в 8:00 утра на угол Мельниковой и Дегтяревской улиц (возле кладбища). Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и пр. Кто из евреев не выполнит этого распоряжения и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян".
- Массовые расстрелы в Бабьем Яру и расположенном рядом с ним Сырецком концлагере проводились и позже, вплоть до освобождения Киева от оккупации.
- В различных публикациях даются разные цифры общего количества уничтоженных в Бабьем Яру — примерно от 70 тысяч до 150 тыс. человек. В 1946 году на Нюрнбергском процессе приводилась оценка около 100 тысяч человек, согласно выводам специальной государственной комиссии для расследования нацистских преступлений во время оккупации Киева.
- По данным историка, ведущего научного сотрудника Музея истории Киева, ответственного секретаря Общественного комитета по увековечению памяти жертв Бабьего Яра Виталия Нахмановича, за все время немецкой оккупации в Бабьем Яру были расстреляны 90-100 тысяч человек, из них где-то 65-70 тысяч евреев.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в Бабьем Яру установили новые скульптуры, которые вызвали неоднозначную реакцию жителей города.
Также напомним, Зеленский напомнил о жутких объявлениях, в которых евреев звали на расстрел.