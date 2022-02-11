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Зеленский о санкциях СНБО: Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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11 февраля, 21:57
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Президент рассказал, какие вопросы обсуждались на выездном заседании
Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО, в том числе по каналу "Наш"
Владимир Зеленский прокомментировал решения СНБО, в том числе по каналу "Наш" / Фото: Офис Президента Украины, открытые источники, Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, как прошло выездное заседание СНБО в Харькове.

"Начали с заседания президиума Конгресса местных и региональных властей, на котором обсудили множество актуальных вопросов", — сообщил он в своем Telegram-канале.

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Зеленский перечислил вопросы, которые обсуждались на заседании:

  • Взаимодействие власти всех уровней для построения эффективной модели территориальной обороны и национального сопротивления;
  • Начало программы термомодернизации, благодаря которой Украина сможет сократить импорт газа на 2,5%, а более 1,5 млн граждан уже в следующем отопительном сезоне будут платить за тепло меньше;
  • Продолжение "Большого строительства", которое меняет дороги, города, городки и деревни;
  • Обустройство 24 реабилитационных центров в каждом из регионов страны и обеспечение достойной оплаты труда медиков.

После это президент провел встречу с действующим главой ОБСЕ и министром иностранных дел Республики Польша Збигневом Рау.

"В очередной раз акцентировал, что Украина выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликта во всех переговорных форматах", — подчеркнул Зеленский.

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Также, по словам президента, на заседании утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов.

"Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", — отметил Зеленский.

Санкции против телеканала "Наш"

Секретарь СНБО Алексей Данилов после заседания 11 февраля рассказал, что против телеканала "Наш" вводятся санкции на основании "соответствующих документов по представлению СБУ".

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"В частности, введены санкции против компании Наша Прага, "Наш 24", "Наш 365" (канал "Наш") и компании, непосредственно являющейся владельцем всех этих компаний, которая зарегистрирована на Кипре в г. Лимассол", – сказал он.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после введения санкций.

"Я, Бог видит, не хотел говорить многих вещей и многое делать. Теперь я понимаю, что я должен. Владимир Александрович, это твоя последняя ошибка, и мы точно станем твоим приговором. Я, по крайней мере, для этого сделаю все", – заявил Мураев в эфире канала "Наш".

Что еще обсуждали в СНБО

Ранее секретарь СНБО рассказал, что на выездном заседании в Харькове был рассмотрен ряд внутренних и внешних угроз для безопасности страны.

В том числе был заслушан доклад Госпогранслужбы о ситуации возле украинских границ в связи с намерениями РФ перекрыть под предлогом военно-морских учений районы Черного и Азовского морей.

Также рассматривались вопросы получения Украиной международной военно-технической и финансовой помощи, состояния выполнения закона Украины об основах национального сопротивления, который вступил в силу с 1 января, и стратегии морской безопасности. Кроме того, на заседании обсудили направление украинского персонала для участия в миссии НАТО в Ираке.

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