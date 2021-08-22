Зеленский назвал приоритетную тему переговоров с Меркель

Приоритетной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель был процесс мирного урегулирования на Донбассе.
Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи.
Он отметил, что важно, чтобы у Германии и Франции была общая позиция относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах.
"Мы хотим добиться режима постоянного, устойчивого прекращения огня, обмена удержанных лиц, открытия КПВВ со стороны временно оккупированных территорий, и долгожданный доступ на временно оккупированные территории представителей международного комитета Красного Христа", – заявил Зеленский.