Зеленский назвал приоритетную тему переговоров с Меркель

Президент еще раз напомнил, что Украина хочет добиться режима постоянного, устойчивого прекращения огня на Донбассе

Лидеры двух стран также обсудят реформы в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Приоритетной темой переговоров президента Украины Владимира Зеленского с канцлером Германии Ангелой Меркель был процесс мирного урегулирования на Донбассе.

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Об этом заявил Зеленский во время пресс-конференции по итогам встречи.

Он отметил, что важно, чтобы у Германии и Франции была общая позиция относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах.