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Зеленский отправил отца депутата "Слуги народа" послом в Ватикан

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
15 декабря, 15:07
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Новоиспеченный посол при Порошенко возглавлял Госкомитет по делам религий
Андрей Юраш. Фото: коллаж "Сегодня"
Андрей Юраш. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового посла в Ватикане. Им стал бывший глава департамента по делам религий Минкультуры Андрей Юраш, один из идеологов создания ПЦУ и отец Святослава Юраша, народного депутата от "Слуги народа".

Об этом говорится в указе президента № 654/2021.

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"Назначить Юраша Андрея Васильевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Ватикане", — отмечается в документе.

Что известно о Юраше?

  • Андрей Юраш — украинский религиовед и эксперт по церковно-государственным отношениям. В 2014—2020 годах работал главой департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры. Также участвовал в конкурсе на должность председателя новой Государственной службы по этнополитике и свободе совести.
  • Он является доцентом Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова.
  • Юраш был одним из тех, кто активно участвовал в получении украинской церковью Томоса об автокефалии и создании Православной церкви Украины.
  • Сын Юраша — Святослав — в 2019 году стал самым молодым нардепом в истории. Он прошел в парламент по спискам партии "Слуга народа".

Ранее мы сообщали, что 5 января 2018 года Вселенский патриархат признал автокефалию украинской церкви. Подписание Томоса состоялось в храме святого Георгия в Стамбуле после совместной литургии с Епифанием. При этом Варфоломей назвал виновницей раскола православного мира не ПЦУ, а РПЦ и ее патриарха Кирилла.

Также напомним, по окончании Рождественской литургии в Софии Киевской Порошенко поздравил украинцев с Томосом и призвал церковь к единению.

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