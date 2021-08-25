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Зеленский уволил посла Украины в Канаде – занимал должность шесть лет

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
25 августа, 23:33
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Президент Украины Владимир Зеленский решил поменять посла в Канаде
Офис президента Украины уволил Андрея Шевченко с дипломатического поста / Фото "Сегодня"
Офис президента Украины уволил Андрея Шевченко с дипломатического поста / Фото "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил с поста посла Украины в Канаде известного журналиста Андрея Шевченко, который занимал эту должность почти шесть лет.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Канаде и с должности Представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", – говорится в соответствующем Указе президента Украины.

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Биография

  • На пост посла Украины в Канаде Андрей Шевченко был назначен пятым президентом Украины Петром Порошенко в сентябре 2015-го;
  • С 2007 по 2012 год был депутатом Верховной Рады;
  • В 2005 году был вице-президентом Национальной телекомпании Украины (по информационной политике);
  • С 2003 по 2005 год занимал должность шеф-редактора, ведущего "5-го канала";
  • С 1999 по 2003 год был корреспондентом радио "Голос Америки".
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Напомним, что в июле президент Украины подписал указы об увольнении четырех должностных лиц Службы Безопасности Украины.

А в начале августа Зеленский внес изменения в состав Национального совета реформ в связи с кадровыми перестановками в правительстве и увольнением главы МВД Арсена Авакова.

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