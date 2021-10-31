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Зеленский и Санду пообщались по телефону: о чем говорили

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
31 октября, 00:09
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Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".
Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в обеспечении ее энергобезопасности.

Об этом пишет Офис президента.

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Зеленский и Санду

Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за поставку Украиной газа и электроэнергии. Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Президенты Украины и Молдовы также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

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Напомним, проевропейская партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы. У них – наилучший результат в истории Молдовы, полученный когда-либо одной партией на парламентских выборах.

Ранее мы писали, что Украина и Молдова хотят отменить загранпаспорта для пересечения границы.

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