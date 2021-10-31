Зеленский и Санду пообщались по телефону: о чем говорили

Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса

Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия. Коллаж "Сегодня".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Республики Молдова Маей Санду. Он заверил, что Украина готова и дальше помогать Молдове в обеспечении ее энергобезопасности.

Об этом пишет Офис президента.

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Зеленский и Санду

Президент Молдовы поблагодарила президента Украины за своевременную и скорую помощь во время энергетического кризиса, который возник в Молдове, в частности, за поставку Украиной газа и электроэнергии. Лидеры стран обсудили возможные направления дальнейшего двустороннего взаимодействия с целью предотвращения кризисных ситуаций в сфере энергетики.

Зеленский отметил готовность Украины и дальше оказывать помощь Молдове в вопросах надлежащего снабжения энергоносителей. С этой целью стороны договорились о проведении в ближайшее время в Украине соответствующих консультаций на уровне министров энергетики двух стран.

Президенты Украины и Молдовы также обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, в частности, по прогрессу в реализации проекта строительства мостового перехода через Днестр.

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Напомним, проевропейская партия "Действие и солидарность", которая поддерживает президента Майю Санду, одержала победу на выборах в парламент Молдовы. У них – наилучший результат в истории Молдовы, полученный когда-либо одной партией на парламентских выборах.

Ранее мы писали, что Украина и Молдова хотят отменить загранпаспорта для пересечения границы.