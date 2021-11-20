Запуск первого за десять лет украинского спутника перенесли: Шмыгаль назвал сроки

Спутник уже готов, считает премьер-министр Денис Шмыгаль

Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь. Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, на какой стадии выполнение планов о запуске первого за десять лет украинского космического спутника.

Чиновник заявил, что спутник уже готов и Украина была готова его запустить, сообщает Радио Свобода.

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"Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно, спутник полетит в январе", – заявил премьер.

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