Задержанному Саакашвили предложили сделку – СМИ

Что известно о нахождении Михеила Саакашвили в заключении

Между лидером "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили и Саакашвили давнее противостояние / Коллаж "Сегодня"

Грузинские журналисты получили информацию, что власти Грузии предложили сделку задержанному 1 октября бывшему президенту страны Михеилу Саакашвили.

Об этом сообщает агентство "Грузия онлайн" со ссылкой на заявление главного редактора грузинской газеты "Хроника+" Элисо Киладзе.

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По данным Киладзе, провластная партия "Грузинская мечта" предлагала Саакашвили вернуться в Украину. Взамен Саакашвили гарантировали, что его партия "Единое национальное движение" получит неплохой результат на выборах. По словам журналистки, экс-президент отказался и объявил голодовку.

"Власти готовы были пойти на все, лишь бы не держать Саакашвили в тюрьме", – сказала Элисо Киладзе.

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