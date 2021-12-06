Суд поставил точку в деле о госизмене Януковича – в тюрьму на 13 лет

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит

Суд по делу об госизмене длился три года / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховный суд, рассмотрев жалобы защиты беглого экс-президента Виктор Януковича, оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба суда в YouTube.

"Суд постановил приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и определение Апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Виктора Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы без удовлетворения", – говорится в определении суда.

Также отмечается, что постановление коллегии судей Кассационного уголовного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

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Суд объявил только резолютивную часть решения, полный текст опубликуют 13 декабря.

6 декабря Янукович отозвал своих адвокатов из процесса в Верховном суде, где рассматривалась кассационная жалоба на приговор о признании его виновным в государственной измене.

За что судят Януковича в Украине

12 апреля Верховный суд отказался предоставить экс-президенту Виктору Януковичу возможность выступить по видеосвязи при рассмотрении кассации по делу о госизмене.

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В январе этого года следователи Государственного бюро расследований сообщили Януковичу о подозрении в государственной измене из-за подписания Харьковских соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму. Это уже второе дело о госизмене, которое возбудили против экс-президента.

16 ноября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение о заочном аресте Януковича по делу о разгоне Майдана. Дело вернули в суд первой инстанции для нового рассмотрения, отменив его предыдущее решение.

24 января 2019 года суд признал Януковича виновным в госизмене и приговорил к 13 годам лишения свободы. Защита экс-президента подала апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева по делу о госизмене. Позже коллегия судей Апелляционного суда Киева указала на описки в приговоре, однако суд не усмотрел в документе никаких ошибок. В то же время в приговоре говорится, что Россия использовала Виктора Януковича для легализации аннексии Крыма в 2014 году.

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