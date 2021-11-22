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Януковича пригласили в Украину – цель визита

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
22 ноября, 18:49
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Бывшему гаранту в Украине за все преступления грозит 13 лет тюрьмы
В Украине Янукович проходит по многим уголовным делам, здесь ему грозит тюрьма
В Украине Янукович проходит по многим уголовным делам, здесь ему грозит тюрьма / Фото: Коллаж: Сегодня

В официальном аккаунте Украины в Twitter отреагировали на обращение беглого экс-президента Украины Виктора Януковича по поводу очередной годовщины Майдана.

Януковичу предложили вернуться в Киев, где на него заведено несколько уголовных дел.

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"Может ли кто-то рассказать Виктору Януковичу, который прячется в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", – говорится в сообщении.

Что сказал Янукович

Беглый президент на протяжении всего обращения вспоминает Россию. Рассказывает, что без нее не удастся реализовать новый формат переговоров. Более того, он даже позволил себе высказывать прогнозы относительно взглядов других стран. В частности, США и Франции.

В своем обращении заявил, что ситуация на Донбассе по сравнению с прошлым годом ухудшилась.

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Также он "посоветовал" новую стратегию развития Украины, а именно принятия нейтрального статуса нашей страны и разработку новой стратегии социально-экономического развития Украины.

Ранее мы писали о том, как живут и чем занимаются Азаров, Пшонка, Царев и другие соратники Януковича.

Суды Януковича в Украине

  • 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель под резиденцией "Межигорье".
  • 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего обладателя государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
  • Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.

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22 ноября 1991. 25  миллионов рублей, которые были на счетах Коммунистической партии, отдали на ремонт культовых сооружений.

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