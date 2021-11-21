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Если бы не Майдан, то Украины давно бы не было – Яценюк

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
21 ноября, 11:59
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Благодаря Майдану Украина показала всему миру, что мы свободная страна
Яценюк пообщался с молодежью и отметил важность Евромайдана
Яценюк пообщался с молодежью и отметил важность Евромайдана / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" считает, что если бы не было Революции Достоинства, то в Украине ничего бы так и не изменилось. Об этом он рассказал на онлайн-встрече молодежного сообщества Фонда "Открой Украину", которая была посвящена Дню Достоинства и Свободы, передает пресс-служба политика.

"Если бы не Революция Достоинства, у нас сегодня Украины уже не было бы. Если бы не Революция Достоинства, Янукович остался бы таким же президентом, каким сегодня является Лукашенко. Если бы не Революция Достоинства, Украина фактически стала бы губернией Российской Федерации, потеряла бы свою независимость и была бы захвачена путинским режимом", – сказал он.

По его словам, в День Достоинства и Свободы важно общение именно с молодежью, ведь Майдан в первую очередь состоялся для того, чтобы украинская молодежь, новейшая Украина получила новые сутки.

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Он отметил, что 79% молодежи, опрошенной Фондом "Открой Украину"*, сказали, что наше будущее в НАТО и Европейском Союзе. Только 17% считают, что Украина должна быть внеблоковым государством и сотрудничать со всеми.

Арсений Яценюк подчеркнул, что Майдан является указателем на будущее.

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"Он не завершен. Даже если вы не были на Майдане, ваша историческая миссия – продолжить дело борьбы за наше достоинство и за нашу свободу", – сказал он.

Также он отметил, что благодаря Майдану Украина показала всему миру, что мы свободная страна свободной Европы. Что Украина – это точно не Россия и не Беларусь. Что мы умеем и будем бороться за свою свободу.

Напомним, в Украине в 2014 году появился новый праздник – День Достоинства и Свободы. Этот праздник посвящен двум революциям – Оранжевой, 2004 года, и Революции Достоинства.

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