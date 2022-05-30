Яценюк дал показания по делу Медведчука

Экс-премьер отмечает, что всегда жестко боролся против Медведчука – публично и непублично

Яценюк в четвертый раз дал показания по делу Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины в 2014-2016 годах Арсений Яценюк дал показания в деле народного депутата Виктора Медведчука.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо.

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"Арсений Яценюк в четвертый раз дал показания по делу Виктора Медведчука. Напомню также, что на прошлой неделе в интервью радио НВ Арсений Яценюк заявил, что уже трижды давал такие показания. Несколько раз Службе безопасности и Государственному бюро расследований. Он также заявил, что всегда жестко боролся против Медведчука публично и непублично", – отметила Лаппо.

По ее словам, медиа Медведчука "спустили всех собак" на Яценюка:

"Все фейки о миллиарде, 24 виллах в Майами, о паспортах, Чеченской войне, о "Стене" – генерировались в первую очередь россиянами, контролировавшими медийный ресурс в Украине".

Яценюк считает, что в показаниях Медведчука нет самого важного

Арсений Яценюк считает, что уголовное производство должно быть не только в отношении Виктора Медведчука, но и в отношении тех, кто готовил и начал войну против Украины.

Он заявил, что в показаниях Медведчука "не услышал наиболее важного – показаний против его кума Путина".

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