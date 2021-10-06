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Кто узурпатор? Разумков ответил на обвинение

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
6 октября, 20:52
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Дмитрий Разумков заявил, что он при любом результате останется в парламенте
Дмитрий Разумков пришел на эфир в прекрасном настроении / Коллаж "Сегодня"
Дмитрий Разумков пришел на эфир в прекрасном настроении / Коллаж "Сегодня"

За несколько часов до возможного отзыва с должности спикера Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он не понимает претензий, которые ему предъявляют "слуги народа" и он останется в парламенте.

Об этом он заявил во время ток-шоу на телеканале "Украина-24" .

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"Фракция "Слуги народа" решила отозвать с должности председателя ВР. Это регламентная норма – они имеют на это право... Много нового сегодня услышал, раньше этого не слышал. Я свои позиции не менял и считаю это правильным. Я шел тем путем, которым пришел 29 августа 2019 года. Путь у меня не менялся. А почему по другим оно пошло зигзагом – это не мне отвечать", – отметил Разумков.

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Политик также ответил на вопрос, почему он узурпировал власть, в чем его обвиняют депутаты от "Слуги народа".

"Я сегодня стал слышать, что я узурпатор. Я строил свою работу на том принципе, который объявил во время своего избрания – я действительно хочу быть главой всей Верховной Рады. Не монобольшинства "Слуги народа", а всей ВР. До этого претензий от моих коллег об узурпации не так много звучало и даже от оппозиции. Моя личная позиция – у меня нет подчиненных, народные депутаты – они все равны. Но время расставит все на свои места", – отметил Разумков.

Отставка Разумкова

  • 4 октября "слуги народа" подали в парламент подписные листы с около 200 подписями народных депутатов, запустив процедуру снятия Разумкова с должности. "Слуги" даже уже определились с кандидатом в кресло спикера – им, скорее всего, станет первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук.
  • "Слуга народа" хотела снять спикера с должности уже на этой неделе, но Разумков заявил, что будет идти строго по Регламенту с соблюдением всех процедур – его отставка на этой неделе очень маловероятна. Хотя в парламенте уже заговорили о 7 октября, когда это может произойти. В связи с этим Разумкова даже отстранили от ведения заседаний.
  • Также спикер заявлял о прекращении борьбы с нарушениями в Раде: "Я не буду политические ссоры превращать в болото. Хотят идти в обход закона, пусть идут. Я не буду обращаться в суд (для обжалования решения). Наверное, я ошибся в людях".
  • 6 октября стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев в четверг будет вести заседание Верховной Рады, когда будет рассматриваться вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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