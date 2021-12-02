"Я попал прямо в волчью пасть": эмоциональное выступление Саакашвили в суде

Третий президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили впервые обратился к сторонам судебного процесса, который с 29 ноября проходит в Тбилисском городском суде. Он заявил, что не верит в объективность этих судей и считает себя человеком, который пережил пытки.
Об этом сообщает местное агентство "Грузия online".
Выступление в клетке
"Единственная функция сегодняшней уродливой системы – чтобы я не вышел из тюрьмы живым. Не лучше ли сначала потребовать моего освобождения из заложников. Как только в этой стране будет справедливый суд, где не будет этих актеров, и будут настоящие судьи, настоящие прокуроры, я вам даю честное слово, я готов доказать. Я никуда не убегаю. Я приехал и попал прямо в волчью пасть. Я готов предстать перед тем судом и пусть судит меня, когда он будет, хоть через 1 год, 2 года или три. Я не прошу защитить меня, Михеила Саакашвили, но осудите пытки любого человека. Осудите несправедливый суд в отношении любого человека. Осудите бесчеловечное обращение не с президентом, а в отношении любого рядового грузина", – сказал Саакашвили.
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Также политик заявил, что какой-то плохой из него вышел коррупционер, про борьбу с коррупцией которого публиковали книги на Западе, как пример борьбы с этим явлением.
"Я не могу принять несправедливость, я не могу принять оскорбление, я не могу принять упоминание слова "коррупция" в связи с Саакашвили, потому что у Всемирного банка был единственный случай, когда он опубликовал книгу о преодолении коррупции в стране. Это удалось только одной стране, и это была Грузия. Генпрокурор Голландии пригласил меня в Генеральную прокуратуру, в настоящую прокуратуру, а не в это уродство, прочитать голландским прокуратурам лекцию о борьбе с коррупцией и, конечно, это не дает покоя Иванишвили. Кроме того, пригласили 9 бывших прокуроров в отставке", – заявил Саакашвили.
Ситуация
- 29 ноября в Тбилисском городском суде начался судебный процесс над Михеилом Саакашвили. Состояние здоровья отказавшегося от голодовки политика позволяет ему находиться в зале суда.
- 1 октября экс-президент Грузии прибыл на родину через восемь лет после того, как его партия проиграла выборы политической силе олигарха Бидзины Иванишвили.
- За решеткой Саакашвили объявил голодовку и с каждой неделей состояние его здоровья ухудшалось. Он похудел на 15 килограммов, у него начались проблемы с моторикой и дикцией. На прошлой неделе Саакашвили согласился на перевод в госпиталь в Гори, в связи с чем прекратил голодовку.
- 1 декабря Саакашвили призвал суд разрешить журналистам присутствовать на судебном процессе.