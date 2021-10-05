Выборы в Госдуму в Крыму и на Донбассе: Зеленский наказал всех причастных

Попавшим в санкционный список запрещено покупать землю

В МИД Украины разнесли в пух и прах потуги оккупантов легитимизировать голосование. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о вводе санкций против участников выборов в Государственную думу России на территории Украины – в оккупированном Крыму и на временно неподконтрольных территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

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97 наказанных

В Указе президента сказано, что вводится в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, принятое сегодня, 5 октября.

Санкции предусматривают:

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блокировку активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций (полное прекращение);

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановку исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановку лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и ​​вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину с иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

отказ в предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины;

лишение государственных наград Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Так выглядит санкционный лист от СНБО

Как ранее сообщалось, в санкционный список вошли

33 кандидата в депутаты Госдумы;

54 члена так называемых "избирательных комиссий" в ОРДЛО и Крыму.

Все эти ограничения прав граждан Украины введены на бессрочной основе.

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Как выбирали депутатов Госдуму на территории Украины

Москва решила дать возможность выбрать парламент России жителям оккупированного Крыма и непризнанных самопровозглашенных республик на востоке Украины, которым перед этим щедро раздавали российские паспорта.

8 сентября Верховная Рада поддержала постановление "Об Обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную думу Российской Федерации в оккупированной АР Крым и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей".

МИД Украины выразил протест России из-за проведения выборов в Госдуму на территории Украины.