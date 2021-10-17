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Встречи с Путиным может и не быть – Кремль обиделся на Зеленского

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
17 октября, 14:21
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Москва вспоминает о Минских соглашениях только тогда, когда нужно блокировать переговоры с Киевом
/ Фото: AFP

Кремль не видит в ближайшее время перспектив для встречи президентов Украины и России, обвинив Киев в невыполнении Минских соглашений. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков считает, что с президентом Украины не о чем говорить, поскольку он считает РФ агрессором.

Об этом он сказал в эфире одного из российских телеканалов, передает Интерфакс.

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Он пожаловался на украинскую власть, мол, она не выполняет договоренности по Донбассу.

"Пока особых перспектив для этого разговора не просматривается, опять же, из-за действий украинских властей. Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей. Поэтому пока перспективы (встречи Зеленского и Путина. – Ред.) плохие", – сказал Песков.

Также Кремлю не нравится, что Зеленский называет Россию стороной конфликта на Донбассе.

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"Участники конфликта описаны в Минском комплексе мер, который является документом ООН. И, соответственно, если президент Украины не признает документ ООН и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну, как здесь можно общаться", – сказал он.

Песков также прокомментировал перспективы "нормандской встречи". Он снова завел "старую пластинку", мол, сначала нужно выполнить договоренности по Донбассу, а потом встречаться. Хотя он забыл упомянуть, что Россия не выполняет даже первых пунктов "Минска".

Минские соглашения

  • Мирные договоренности были приняты в Минске в феврале 2015 года по итогам переговоров Путина, Порошенко, Меркель и Олланда. В документ вошли 13 пунктов. Первые из них – прекращение огня, вывод иностранных войск с территории Украины и разоружение боевиков.
  • Сейчас Россия настаивает, чтобы договоренности соблюдались строго по пунктам, то есть Кремль хочет сначала проведения выборов на Донбассе (грубо говоря, под дулами автоматов), и только потом передача Украине оккупированной территории. При этом оккупанты не выполняют даже первых пунктов.
  • Киев же настаивает, что априори не может быть выборов в ОРДЛО, пока территория остается оккупированной и там находятся боевики и российские военные.
  • Этот момент в договоренностях является главным камнем преткновения. Ранее экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер показывал любопытную инфографику, как РФ "выполняет" "Минск":

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Как мы уже писали, Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным. Также глава государства ответил на вопрос, что прямо сейчас думает о хозяине Кремля.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в разговоре тет-а-тет Зеленский создаст проблемы Путину.

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