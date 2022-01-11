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Встанет 90% населения: Ермак объяснил, что ждет Путина в Украине

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
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11 января, 16:07
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Нападение РФ на Украину будет концом любой безопасности во всем мире
Слева Андрей Ермак, справа - Владимир Путин. Фото: Коллаж "Сегодня"
Слева Андрей Ермак, справа - Владимир Путин. Фото: Коллаж "Сегодня" / Фото: Коллаж: Сегодня

Украина готова защищаться от российской агрессии, но новое вторжение России будет означать большую проблему для всех западных стран. Об этом в интервью телеканалу Channel 4 рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Прежде всего я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они вели переговоры так долго, а это (нападение. – Ред.) произошло", – сказал он.

По его словам, новое нападение РФ на Украину "будет концом любой безопасности не только в Европе, но и во всем мире".

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Также он отметил, если Украина выстоит перед российской агрессией – это будет победой всех ее западных партнеров, тогда как потеря новых территорий станет "одним из наибольших поражений" стран Запада.

Глава президентского офиса напомнил, что цель вступления в НАТО прописана в Конституции Украины, и только украинцы и члены НАТО вправе принимать решение о присоединении к Альянсу, а не Россия, уже официально выдвигающая такие ультиматумы.

"И если кто-то из членов НАТО против этого (присоединение Украины. – Ред.), пожалуйста, сообщите об этом должным образом, честно и дружественно к нам", – отметил он.

Угроза вторжения в Украину

  • 11 января американская газета The New York Times сообщила о том, что Россия усиливает свои войска вблизи границ Украины боевыми и транспортными вертолетами. Однако планы возможного вторжения в нашу страну неожиданно испортила погода.
  • 10 января замминистра иностранных дел России Сергей Рябков после переговоров в Женеве заверил, что Россия не планирует нападать на Украину.
  • В конце 2021 года издания The Washington Post и Bild практически одновременно опубликовали "карты вторжения" российской армии в Украину. Как отмечают СМИ, Россия планирует начать наступление в начале 2022 года. Сегодня возле границы сосредоточено около 100 тысяч военных РФ.
  • Представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сравнил наращивание Россией военных сил вблизи нашей границы с событиями начала 2014 года, которые закончились вторжением на Донбасс и оккупацией Крыма.
  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию воздержаться от планов по возможному нападению на Украину, а также предотвратить обострение ситуации на границе, где замечено большое скопление войск.

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