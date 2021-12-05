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Все жители "ДНР" получат российское гражданство – главарь боевиков

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
5 декабря, 14:49
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Паспортизация жителей ОРДЛО продолжается
Главарь т.н "ДНР" Денис Пушилин. Фото: коллаж "Сегодня"
Главарь т.н "ДНР" Денис Пушилин. Фото: коллаж "Сегодня"

Главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин заявил о том, что все жители оккупированного региона получат российское гражданство.

Об этом сообщает Интерфакс.

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По его словам, к настоящему моменту количество жителей "ДНР", получивших российские паспорта, превысило показатель в 350 тысяч человек. При этом Пушилин ответил, что выдача официальных документов, удостоверяющих личность владельца, не прекратится. Новые паспорта получат остальные граждане, и все жители "ДНР" станут россиянами.

Паспортизация Донбасса

  • В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.
  • В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.
  • Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский говорил, что паспортизацией на Донбассе Россия нарушает международное право.

Тем временем в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий лишение украинского гражданства за получение российского паспорта.

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