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Впервые за год: Кличко выпросил встречу у Зеленского

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
20 октября, 23:51
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Президент Украины обсудил с мэром Киева его дальнейшую судьбу
Кличко рассказал журналистам, что с ним поговорил президент Украины / Коллаж "Сегодня"
Кличко рассказал журналистам, что с ним поговорил президент Украины / Коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко, который также совмещает должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), смог переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась 19 октября в 17.00 на Банковой.

Об этом Виталий Владимирович рассказал журналисткам ZN.UA.

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Как прошла встреча

"Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы", – сказал журналистам мэр Киева.

Кличко отрицает информацию о том, что в ходе разговора обсуждался вопрос предстоящего принятия закона о столице, где будут разведены полномочия городского головы и главы КГГА.

О встрече удалось договориться, по словам Кличко, во время траурных мероприятий по случаю 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. По словам Виталия Кличко, они пересеклись с президентом 6 октября, когда мэр столицы сам подошел к Владимиру Зеленскому и предложил встретиться.

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По данным журналистов, на этой же встрече присутствовал основной кандидат на пост главы КГГА – действующий министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.

Закон про столицу на подходе

  • Верховная Рада поддержала законопроект № 2143-3 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве" в первом чтении еще 3 октября 2019 года.
  • Этот законопроект не дает право одному человеку занимать избирательный пост мэра столицы и главы КГГА.
  • После подписания закона президентом Украины, мэр будет возглавлять Киевский магистрат – исполнительный орган Киевгорсовета – и председательствовать на его заседаниях, а глава КГГА будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов.
  • На этой неделе комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал принять во втором чтении и в целом проект закона №2143 "О городе Киеве – столице Украины".

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