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Воздушный скандал: из Нидерландов в аннексированный Крым через Украину прилетел неизвестный борт

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 октября, 16:06
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Международная система отслеживания полетов зафиксировала полет из ЕС в Крым неизвестного самолета
Путь неизвестного самолета через всю территорию Украины / Коллаж "Сегодня"
Путь неизвестного самолета через всю территорию Украины / Коллаж "Сегодня"

Руководитель мониторинговой группы по крымским санкциям и свободе судоходства Андрей Клименко сообщил, что вопреки международным санкциям, на аннексированный Россией полуостров Крым из ЕС прилетел пассажирский самолет.

Снимки полетной информации самолета, переданной с помощью технологии ADS-B, Андрей Клименко выложил на своей странице в Фейсбуке.

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Что известно

Согласно данной карте, самолет совершил рейс из Нидерландов в Симферополь, благополучно пролетев над западной частью Беларуси и через всю территорию Украины. Далее, предположительно, взял направление на Россию через Черное море.

Данные самого борта под №23155 скрыты от обычных пользователей. На сайте американской компании FlightAware, которая предоставляет данные о полетах в реальном времени, исторические и прогнозные данные, а также продукты для отслеживания полетов, сказано, что этому самолету выдали сертификат на полеты в 1966 году. Кто его владелец – неизвестно.

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Кто это был

В комментариях к посту высказываются несколько предположений, кто мог летать на этом самолете. Среди них – очередная делегация пророссийски настроенных парламентариев ЕС, которые охотно нарушают санкции.

Не исключено, что это был какой-то путешественник. Однако украинские официальные органы не сообщали о предоставлении кому-то в виде исключения права на полет в обложенный санкциями Крым.

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Есть также версия, что на самолете вернулась делегация российских адвокатов, пропагандистов и представителей так называемых властей Крыма, которые летали в Амстердам на заседание суда по коллекции так называемого "скифского золота". Заседание Апелляционного суда Амстердама, который вынес решение не в пользу России, прошло 26 октября.

Санкции

  • С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над аннексированным полуостровом Крым в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов при организации воздушного движения и обеспечивать безопасность полетов. Официально прекратили функционировать всех аэропорты оккупированной территории полуострова.
  • В 2016 году Украина начислила российским авиакомпаниям, которые нарушили украинское законодательство и совершали полеты в оккупированный Крым, более 700 млн грн штрафа.
  • Год назад украинский суд наложил арест на 65 самолетов российских компаний, которые незаконно осуществляли полеты на оккупированный Россией Крым.
  • Киев также обратился в Украинское бюро Интерпола за помощью в поиске самолетов, которые нарушают украинский порядок въезда и выезда в Крым – продолжают летать на полуостров. По информации украинской прокуратуры, установлены около 500 и объявлены арестованными 190 таких самолетов.

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