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Войска США готовятся к эвакуации граждан: в Украину заходить не будут

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 22:35
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Джо Байден также посоветовал американцам покинуть Украину
/ Фото: Коллаж: Сегодня

Войска США в Польше готовятся помочь американским гражданам, которые могут бежать в страну, если Россия вторгнется в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских официальных лиц. Чиновники на условиях анонимности сообщили, что войска США не будут входить в Украину для эвакуации американских граждан, но при необходимости создадут временные пункты на территории Польши.

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По информации Пентагона, около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, перебрасываются в Польшу с военной базы "Форт-Брэгг" в Северной Каролине.

Представитель Белого дома заявил, что США не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины.

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"Мы постоянно оцениваем меняющуюся ситуацию с безопасностью на случай непредвиденных обстоятельств, как всегда", – сказал чиновник.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби также сообщил на брифинге, что войсковая операция по вывозу американцев с украинской территории не планируется.

"Если американцы, которые находятся в Украине, прислушаются к предупреждениям от Госдепа и президента, не должно быть необходимости в привлечении 82-й воздушно-десантной дивизии для оказания помощи в миссиях по эвакуации", – сказал Кирби.

При этом представитель Пентагона допустил возможность привлечения американских военных для эвакуации граждан США из Украины в случае необходимости.

В отличие от беспорядочной эвакуации граждан США из Афганистана в 2021 году, американские официальные лица отметили, что люди должны иметь возможность ездить в Польшу из Украины.

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Кроме того, президент США Джо Байден заявил на этой неделе, что американцам будет разумно покинуть Украину, говорится в публикации.

Байден разворачивает дополнительные силы в Восточной Европе

Президент США Джо Байден формально одобрил развертывание дополнительных войск США в Восточной Европе. По словам американских чиновников, это развертывание является демонстрацией поддержки союзников по НАТО, которые чувствуют угрозу из-за скопления войск России вблизи Украины.

Развертывание будет включать примерно 2 тысячи американских военнослужащих в Польше и еще несколько тысяч в юго-восточных странах НАТО, включая Румынию.

Также США привели 8500 военнослужащих в США в повышенную боевую готовность на случай, если будут востребованы силы реагирования НАТО.

США отправляют войска в Восточную Европу
США отправляют войска в Восточную Европу / Фото: Пентагон

США эвакуируют из Украины часть дипломатов

Госдеп США 24 января дал разрешение на добровольный выезд своих дипломатов и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве. Такое решение продиктовано "соображениями безопасности". Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что отзыв дипломатов не повлияет на работу посольства.

В свою очередь, спикер МИД Украины Олег Николенко назвал данное решение преждевременным.

Посольство США также рекомендовало американским гражданам, которые находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда, используя коммерческие или другие частные транспортные средства.

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