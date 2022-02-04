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Вот это соседи... Венгрия поставила еще одну подножку Украине в НАТО

Мария Николаенко Мария Николаенко Редактор Власть Сегодня
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4 февраля, 13:55
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Венгрия заблокировала принятие Украины в Объединенный центр по киберобороне
Венгрия не пустила Украину в "кибер-НАТО"
Венгрия не пустила Украину в "кибер-НАТО" / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия заблокировала присоединение Украины к Объединенному центру по киберобороне НАТО. Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на источник, участвовавший в процессе.

Источник подтвердил, что правом вето воспользовалась именно Венгрия.

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О факте блокады одним из государств Альянса накануне сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, но страну он не назвал.

"Есть такой институт, который называется "Кибер-НАТО". И мы летом прошлого года подали туда соответствующие документы, прошли все соответствующие верификации. И там, так же как в НАТО, консенсусом принимаются решения. Так вот: одна из европейских стран отказала в участии нашей стране в этом уважаемом институте", — сказал Данилов в программе "Право на власть".

Секретарь СНБО подчеркнул, что это произошло, несмотря на то, что в Украине идет война и постоянно происходят кибератаки.

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"Это страна Евросоюза, это наши соседи. Они нам отказали. Одна страна из всех входящих в этот Альянс против. Так это партнеры в кавычках или это партнеры, которые, как говорится, искренние?" — сказал Данилов.

Политический вопрос

Ситуацию прокомментировал в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Александр Федиенко, замглавы комитета и глава подкомитета цифровой и смарт-инфраструктуры, электронных коммуникаций и кибербезопасности комитета ВР по вопросам цифровой трансформации.

"Я не скажу, что это стало для меня новостью. О том, что нет консенсуса, было известно еще в июле прошлого года, когда руководитель этого центра заявил, что сейчас консенсуса нет. Но тогда они не комментировали этот вопрос. И еще нет официального сообщения о том, что именно Венгрия это заблокировала. Почему это происходит? Я думаю, это 100% не связано с вопросами кибербезопасности, это скорее политический вопрос. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы единственная страна в Европе, которая имеет такой опыт противостояния киберугрозам. Я не понимаю, почему Евросоюзу не нужен наш опыт. Я уверен, мы могли бы не только учиться у них, но и учить чему-то их", — сказал он.

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Что такое "Кибер-НАТО"

Объединенный центр по киберобороне НАТО имеет аккредитацию НАТО, формально не входя в командную структуру. Центр оказывает огромное влияние на действия Альянса в сфере киберзащиты. Его основали семь стран, сейчас в него входят 20 участников – 17 членов НАТО и три страны-партнера.

В центре вместе работают военные, гражданские, представители правительства. Работа сфокусирована на трех основных направлениях: исследования, тренировки и обучение.

Украина подала официальный запрос о присоединении к работе Объединенного центра передовых технологий по киберобороне НАТО в августе 2021 года.

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