"Вопрос принципа": Кулеба рассказал, будут ли переговоры с "ЛДНР"

Глава МИД отметил, что Россия хочет снять с себя ответственность за происходящее на востоке Украины

Дмитрий Кулеба (слева) и боевики на Донбассе (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация хочет, чтобы Украина начала прямые переговоры с руководителями боевиков так называемых республик "ЛНР" и "ДНР", но они не состоятся. По его словам, это главное требование России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"Этого не случится, это вопрос принципа", – подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями.

"Это конфликт между Украиной и Россией, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними", – сказал Кулеба.

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По его словам, Россия таким образом хочет снять с себя всякую ответственность за происходящее на Донбассе, выставив себя не как участника конфликта.

Переговоры с боевиками