Воевать против России в Украине никто не будет – на Западе объяснили почему

Экс-заместитель генсека НАТО призвал Запад вооружить украинскую армию

На солдат можем не рассчитывать, с оружием могут помочь / Коллаж "Сегодня"

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вербшоу заявил, что Запад не будет воевать на территории Украины против Российской Федерации. Однако в случае угрозы предоставит оружие украинской армии и применит санкции против Москвы.

Об этом Александр Вербшоу заявил во время своего выступления на Киевском форуме безопасности.

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Чего ждать

"Как мы все знаем, ни Европа, ни США не готовы воевать за Украину на поле боя. Поэтому очень важно иметь коалицию, которая предоставит другие формы поддержки и помощи Украине. Европейцы двигаются правильно в плане санкций. Я думаю, они могут сделать больше в контексте помощи украинской армии. Я думаю, НАТО тоже должно занять жесткую позицию не только в риторике, чтобы больше помогать армии Украины", – заявил бывший заместитель генсека Североатлантического Альянса.

Он также констатировал, что Украине будет "трудно предоставить оружие", если агрессия Российской Федерации состоится в ближайшее время.

Поэтому Александр Вербшоу также призвал дать четкий сигнал Москве о последствиях военной агрессии: "Мы должны заявить: если Путин проявит агрессию – он заплатит очень высокую цену, в тому числе, на поле боя".

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