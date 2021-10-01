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Владелица маникюрного бизнеса претендует на топ-должность в Кабмине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
1 октября, 15:08
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Информация о ее предыдущих местах работы отсутствует
Елена Липивская-Эргюль претендует на должность главы Минстратегпрома. Фото: коллаж "Сегодня"
Елена Липивская-Эргюль претендует на должность главы Минстратегпрома. Фото: коллаж "Сегодня"

Владелица ТМ "Экспресс маникюр" Елена Липовская-Эргюль претендует на должность вице-премьера – министра по вопросам стратегических отраслей, которую сейчас занимает Олег Уруский.

Об этом свидетельствует поданная ею декларация кандидата на соответствующую должность.

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Информация о ее предыдущих местах работы отсутствует, вероятно, раньше она не занимала государственных должностей.

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Что известно

  • Право собственности на ТМ "Экспресс маникюр" относится к ее активам с 2009 года.
  • Доход кандидата 2020 года с основного места работы составил 20,4 тыс. грн – речь идет о зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.
  • Липовская-Эргюль имеет земельный участок площадью 1000 кв.м в с.Ревне Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом владеет квартирой в Киеве 71,5 кв.м и вместе с мужем и дочерью – квартирой 189,4 кв.м в Турции.
  • Также она задекларировала три сумки Chanel общей стоимостью более 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi примерно на 2 млн грн и ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.
  • Ее муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – по прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.
  • В собственности женщины автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в., у ее мужа – Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г.в.
  • Наличными она сохраняет 378 тыс. дол., 877 тыс. евро и 1,5 млн грн.
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Ранее мы сообщали, что на брифинге спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что отставок в Кабинете министров летом не будет, а осенью не исключены новые увольнения, под вопросом не менее трех министров.

Также напомним, Кабинет министров уволил главу ГМС Соколюка, который женился на Насте из Уханя.

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