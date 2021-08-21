Виновные должны быть наказаны: Украина припомнила России теракты на Донбассе

Украина по своему опыту знает, каким жестоким является терроризм – россияне и сами убивали украинцев, но и спонсируют боевиков

На российских "Градах" не один теракт на Донбассе / Фото: Минобороны РФ

Сегодня в мире вспоминают жертв терроризма. Украина также сочувствует тем, кто потерял родных и близких во время терактов в нашей стране и, особенно, на Донбассе, за которыми стоит Россия. Самый известный из них – уничтожение самолета рейса MH17.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

Дипломаты напомнили, что Украина по своему опыту знает, каким жестоким является терроризм.

"Сбивание российским ракетным комплексом "Бук" воздушного судна рейса MH17, унесшего 298 невинных жизней. Нападения на блокпост вблизи Волновахи и жилые кварталы в Краматорске, Мариуполе и Авдеевке. Взрывы во время массовых мирных собраний в Харькове и других городах Украины", – заявили в МИДе.

Киев настаивает на ответственности государств, которые спонсируют терроризм и грубо нарушают международное право.

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"Борьба против отдельных террористов и террористических группировок недостаточно, если проблема государственного терроризма не будет решена решительно и всесторонне. Все виновные в этих ужасных преступлениях, включая организаторов и спонсоров терроризма, должны быть привлечены к ответственности", – подчеркнули в ведомстве.

Самые страшные теракты России в Украине

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет сбили с неподконтрольной Украине территории из установки "Бук", которую привезли из России.

13 января 2015 года рейсовый автобус Донецк – Златоустовка с 40 мирными гражданами остановился на пункте пропуска "Бугас" под Волновахой для прохождения проверки. В 14:25 вокруг блокпоста начали падать российские снаряды. В результате погибли 12 и получили ранения 18 мирных граждан.

24 января 2015 года российские оккупанты обстреляли спальный район Мариуполя "Восточный" из "Градов". На густонаселенные окраины города упало более ста снарядов. Погибли 31 человек, 117 были ранены. Был разбит снарядами и сам микрорайон – от жилых домов до школ и детсадов.

Напомним, Украина в 2018 году подала в Международный суд ООН Меморандум против России за финансирование терроризма. Позже замглавы МИД Украины Евгений Енин рассказывал, что будет, если РФ признают спонсором терроризма.

В 2019-м даже в США рассматривали вопрос о признании России спонсором терроризма.