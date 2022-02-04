Видео с Трухиным после ДТП отправили в НАБУ

Расследование скандальной аварии продолжается

Александр Трухин. Фото: коллаж "Сегодня"

Видео из нагрудной камеры полицейского с места ДТП, в котором фигурирует нардеп Александр Трухин, передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в Facebook.

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"По запросу НАБУ в рамках уголовного производства, в котором изучаются обстоятельства предложения о предоставлении неправомерной выгоды работникам полиции народным депутатом Трухиным, сегодня передали имеющиеся у редакции видеоматериалы", – написал он.

Что известно о ДТП