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Верховная Рада займется призывом женщин в армию – что изменится

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
28 декабря, 20:22
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Предлагается внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе
В армию девчата пойдут, но не все / Коллаж "Сегодня"
В армию девчата пойдут, но не все / Коллаж "Сегодня"

На фоне скандала с приказом Министерства обороны Украины о воинском учете женщин в соответствии с их профессиями на сайте Верховной Рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, который предполагает добровольную службу женщин в армии.

Об этом сообщил инициатор изменений в закон народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на своем телеграм-канале.

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Что предлагают изменить

"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от Слуги Народа и других фракций. Извините, дорогие женщины, всё, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из минобороны", – написал Бужанский.

Скандальный приказ

  • 22 декабря стало известно, что Минобороны Украины издало приказ от 11 октября 2021 года № 313 со списком специальностей и профессий для женщин, после получения которых эти специалисты должны стать на воинский учет и значиться там до пенсии – до 60 лет. Среди таких специалистов оказались менеджеры, главные бухгалтеры и почтальоны.
  • Тотальный воинский учет готовился к весне 2022 года. Однако тревожные сигналы на геополитической арене и снимки российской армии у границ со спутников ускорили процесс на полгода.
  • Украинцы очень быстро выразили свое мнение по поводу данной инициативы. Зарегистрированная на сайте Офиса президента петиция за пять дней набрала необходимые 25 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел глава государства.
  • Пока же Минобороны не собирается отказываться от своей идеи воинского учета для определенной категории женщин. Но рассматривают варианты облегчения этой задачи – хотят сделать процесс воинского учета онлайн.

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