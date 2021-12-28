Верховная Рада займется призывом женщин в армию – что изменится

Предлагается внести изменения в закон о воинской обязанности и военной службе

В армию девчата пойдут, но не все / Коллаж "Сегодня"

На фоне скандала с приказом Министерства обороны Украины о воинском учете женщин в соответствии с их профессиями на сайте Верховной Рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, который предполагает добровольную службу женщин в армии.

Об этом сообщил инициатор изменений в закон народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на своем телеграм-канале.

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Что предлагают изменить

"Внес в парламент законопроект #6482 о том, что на воинский учет женщины становятся только добровольно. Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от Слуги Народа и других фракций. Извините, дорогие женщины, всё, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из минобороны", – написал Бужанский.

Скандальный приказ