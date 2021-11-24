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Вдохнул глубже. Путин испытал новый вид вакцины от COVID-19

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
24 ноября, 17:07
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Кремль уверяет, что президент принял участие в клинических испытаниях нового препарата
Путин рассказал, куда ему "пшикали" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Путин рассказал, куда ему "пшикали" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса, в надежде, что так российскую вакцину "Спутник V" быстрее признают и выпустят на внешние рынки.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

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Что принял хозяин Кремля

"Сначала сделал это (ревакцинацию – Ред.) в виде укола, а на следующий день... мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно – этот порошок назальной формы. Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", – описал процедуру Путин.

Заявка на большие продажи

По случаю выпуска интраназальной формы вакцины "Спутник V" от коронавируса (в виде спрея для носа) глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев устроил брифинг, на котором рассказал, что в следующем году их разработка выходит на международный рынок.

Кроме того будут продавать вакцину от коронавируса "Спутник" для детей от 12 до 17 лет. "Она будет зарегистрирована в России сегодня и также она поступит на международные рынки", – уверен Дмитриев.

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Международный рынок

  • Такие страны как Сирия, Казахстан, Афганистан, некоторые страны Африки и Центральной Америки используют вакцину "Спутник V".
  • Весь западный мир не просто отказывается от этого препарата, в некоторых странах эту прививку даже не признают. Например, с ноября въехать в США запрещен тем, кто привит вакцинами от коронавируса, неодобренными ВООЗ. Среди таких вакцин – "Спутник V".
  • При этом в Великобритании, например, считают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата "Спутник V".
  • А в сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров в Сочи отказал Путину ревакцинироваться "Спутником V".

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