Вдохнул глубже. Путин испытал новый вид вакцины от COVID-19

Кремль уверяет, что президент принял участие в клинических испытаниях нового препарата

Путин рассказал, куда ему "пшикали" / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин испытал на себе назальную вакцину от коронавируса, в надежде, что так российскую вакцину "Спутник V" быстрее признают и выпустят на внешние рынки.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Реклама

Что принял хозяин Кремля

"Сначала сделал это (ревакцинацию – Ред.) в виде укола, а на следующий день... мне сделал и вторую часть этой процедуры, а именно – этот порошок назальной формы. Тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны. Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось. Никаких ощущений, честно говоря, у меня не было", – описал процедуру Путин.

Заявка на большие продажи

По случаю выпуска интраназальной формы вакцины "Спутник V" от коронавируса (в виде спрея для носа) глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев устроил брифинг, на котором рассказал, что в следующем году их разработка выходит на международный рынок.

Кроме того будут продавать вакцину от коронавируса "Спутник" для детей от 12 до 17 лет. "Она будет зарегистрирована в России сегодня и также она поступит на международные рынки", – уверен Дмитриев.

Реклама

Международный рынок